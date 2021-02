Tuttosport sul mercato del Milan: "Obiettivo Thauvin, ma spunta anche Otavio del Porto"

"Obiettivo Thauvin, ma spunta anche Otavio del Porto": titola così questa mattina Tuttosport sul mercato del Milan. L'attaccante esterno francese è in scadenza di contratto con il Marsiglia ed è molto attratto dalla destinazione rossonera, tanto che sarebbe anche disposto ad abbassare sue richieste iniziali da 3,5 milioni netti all’anno per poter sbarcare a Milanello. Oltre a Thauvin, per rinforzare la trequarti, il club di via Aldo Rossi è sulle tracce anche di Otavio del Porto.