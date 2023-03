Tuttosport sulla Primavera del Milan: "Impresa in Youth: è semifinale!"

MilanNews.it

L'edizione odierna di Tuttosport esalta questa mattina l'impresa di ieri della Primavera del Milan: "Impresa in Youth: è semifinale!". I giovani rossoneri di Ignazio Abate hanno battuto 2-0 l'Atletico Madrid grazie ai gol di Stalmch ed El Hilali e si sono qualificati alla Final Four della Youth League che si giocherà tra qualche settimana a Nyon. In semifinale il Diavolo affonterà la vincente tra Borussia Dortmund e Hajduk Spalato che si affronteranno oggi pomeriggio.