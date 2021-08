Tuttosport: "Tic tac, Zlatan conta il tempo del rientro"

Tuttosport in edicola oggi fa il punto sulle condizioni di Zlatan Ibrahimovic. "Tic tac, Zlatan conta il tempo del rientro", scrive il quotidiano. Lo svedese sta lavorando sul campo e ieri ha pubblicato un video in cui lo si è visto impegnato in un'esercitazione specifica per gli attaccanti. E il commento era tutto un programma: "Tic tac". Uno scandire il tempo del suo rientro che è sempre più vicino. Ibrahimovic non risponderà alla chiamata della nazionale svedese per gli impegni delle prossime due settimane. Se tutto andrà per il meglio, lo svedese dovrebbe rientrare dopo la sosta.