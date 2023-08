Tuttosport titola: "Ballo-Tourè vede Brema, sì a 4 milioni"

Fodè Ballo-Tourè rimane uno dei principali esuberi in casa rossonera, forse il più importante da smaltire insieme a Origi in questo momento. L'eventuale cessione del senegalese darebbe al Milan la possibilità di muoversi per ingaggiare il nuovo vice Theo Hernandez. Tuttosport oggi titola: "Ballo-Tourè vede Brema, sì a 4 milioni". Secondo quanto riportato il Bologna sarebbe uscito dalla corsa per il terzino mentre il Werder Brema sarebbe l'ultimo club in ordine di tempo a interessarsi al giocatore. La dirigenza rossonera vuole ottenere almeno 4 milioni di euro per il cartellino di Ballo.