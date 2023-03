Tuttosport titola così: "Ibra fuori due settimane"

MilanNews.it

L'edizione di questa mattina di Tuttosport fa il punto sulla situazione fisica di Zlatan Ibrahimovic che ieri si è fermato per un problema muscolare alla coscia destra (QUI l'anticipazione di MilanNews.it). Il titolo recita: "Ibra fuori due settimane". Il nuovo stop dovrebbe tenere lo svedese lontano dal campo almeno per 14 giorni: un infortunio che dopo il lungo calvario per tornare, a 41 anni, non ci voleva.