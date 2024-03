Tuttosport titola: "Ibra in campo. Detta l'agenda del nuovo Milan"

Nelle scorse settimane Zlatan Ibrahimovic, tornato al Milan solo pochi mesi dopo aver annunciato l'addio al calcio con il ruolo di senior advisor di RedBird e del club, ha ricevuto l'importante investitura di Gerry Cardinale che lo ha definito come quasi come se fosse i suoi occhi a Milano. Sarà lo svedese dunque che quest'estate avrà il controllo delle operazioni, soprattutto sul mercato e in compagnia di Moncada, D'Ottavio e anche di Furlani, che rimarrà comunque coinvolto in quanto amministratore delegato. Per questa ragione, oggi, Tuttosport prova a capire come si muoverà lo svedese titolando: "Ibra in campo. Detta l'agenda del Milan".

Nell'occhiello si riassume quanto detto: "Lo svedese è la 'voce' di Cardinale in società: ecco quali saranno le sue mosse iniziali". Di seguito, nel sottotitolo, vengono riportate queste prime scelte di Zlatan: "La sua prima scelta è Kirovski, ex direttore tecnico dei Galaxy: dovrebbe seguire la futura under 23 rossonera. Poi Zlatan sarà coinvolto anche sul futuro di Pioli". Chiaro dunque che Ibrahimovic avrà voce in capitolo sulla questione allenatore, rimanendo il più possibile imparziale nella decisione. Poi avrà il potere di fare scelte tecniche dalla prima squadra in giù: anche sul mercato, che sarà vissuto in prima persona con gli altri dirigenti.