Tuttosport titola: "Il Milan corre con i bomber della doppia cifra"

Con questo weekend pasquale, che il Milan passerà in trasferta a Firenze con la sfida alla viola sabato sera alle 20.45, si apre la parte finale della stagione. I rossoneri hanno bene in mente i loro obiettivi e vogliono dare seguito alle prestazioni più convincenti dell'ultimo mese: secondo posto in campionato e provare l'assalto all'Europa League. Per farlo servirà sorpattutto che continuino a segnare coloro i quali lo hanno fatto tanto e bene, specialmente da inizio 2024 in poi. A livello di individualità al Milan non si vedeva una stagione così da molto tempo ed è per questo che Tuttosport oggi titola così: "Il Milan corre con i bomber della doppia cifra".

Nel sottotitolo viene chiarito questo titolo: "Giroud (14), Pulisic (12) e Leao (10) sono sul podio: a Loftus-Cheek basta un gol per affiancare Rafa. E Pioli può guardare con fiducia al finale di stagione". Al momento dunque i rossoneri contano tre giocatori in doppia cifra. Se Loftus segna un altro gol diverrebbe il quarto in una stagione. Il Milan, riporta Tuttosport, non arriva con quattro giocatori in doppia cifra di gol dalla stagione 2008/2009: un'eternità. Quella volta furono Pato, Inzaghi, Kakà e Ronaldinho.