Tuttosport titola: "Milan, il presente è Giroud. Il futuro sarà Colombo?"

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione questa mattina in edicola di Tuttosport sottolinea uno dei duelli a distanza della partita che il Milan giocherà questo pomeriggio alle 18 contro il Lecce, un duello tra bomber. Per i rossoneri il solito Olivier Giroud, per i pugliesi Lorenzo Colombo, giovane attaccante classe 2002 in prestito proprio dal Milan che ben si sta comportando nella sua prima stagione in A. Il quotidiano piemontese si chiede: "Milan, il presente è Giroud. il futuro sarà Colombo?". Giroud è una colonna di questo Milan e presto si incontrerà, con la dirigenza per rinnovare il suo contratto ma il futuro dell'attacco rossonero potrebbe anche ricadere su Colombo che sta facendo bene a Lecce in questa stagione e potrebbe convincere la dirigenza rossonera a dargli una chance con la prima squadra in pianta stabile nelle prossime stagioni.