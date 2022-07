Tuttosport titola: "Orgoglio Calabria: riecco un Capitano figlio della cantera"

MilanNews.it

Sulle pagine di Tuttosport uscito in edicola questa mattina, si trova un focus sul prossimo capitano del Milan, Davide Calabria. Il titolo del quotidiano piemontese recita: "Orgoglio Calabria: riecco un Capitano figlio della cantera". Con l'addio di Alessio Romagnoli, verso la Lazio, il club rossonero ha scelto il terzino con il numero 2 come prossimo capitano per la stagione appena cominciata, data la sua piùm lunga militanza nel club che affonda le radici anche nel settore giovanile. Calabria, tra l'altro, ha indossato la fascia per gran parte dell'ultima stagione con Romagnoli prima ai box e poi superato nelle gerarchie da Kalulu. Proprio per questi motivi la promozione è stata scontata e Calabria è pronto a guidare i suoi con la fascia al braccio per tutta la stagione.