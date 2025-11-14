Tuttosport titola: "Riecco Jashari. Milan, sorridi"

di Enrico Ferrazzi

Tuttosport in edicola stamattina titola così: "Riecco Jashari. Milan, sorridi". Questa mattina alle 11.30 la squadra di Max Allegri scenderà in campo in amichevole a Solbiate Arno contro l'Entella e c'è grande attesa per rivedere all'opera Ardon Jashari, che tornerà in campo dopo due mesi e mezzo dal grave infortunio riportato in allenamento a fine agosto dopo uno scontro con Santiago Gimenez (frattura composta del perone). 

Per il centrocampista svizzero, arrivato in estate a Milanello dopo una trattativa infinita con il Club Brugge, si tratta di un test importante per mettere minuti nelle gambe e capire il suo stato di forma dopo il lungo stop. Ovviamente servirà un po' di tempo per ritrovare la forma migliore, ma il recupero di Jashari permette ad Allegri di avere una rotazione importante in più in mezzo al campo
 