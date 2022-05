Tuttosport - Torino, nuovo tentativo per Pobega: pronti 15 milioni per il Milan

MilanNews.it

Con i soldi risparmiati (11 milioni di euro) dal mancato riscatto di Josip Brekalo, il quale ha annunciato di non voler restare in granata, il Torino potrebbe avere a questo punto la liquidità per fare un tentativo serio con il Milan per Tommaso Pobega: come riporta Tuttosport, il club di Cairo potrebbe infatti mettere sul piatto 15 milioni di euro, una cifra che nel capoluogo piemontese sperano possa far vacillare Maldini e Massara. L'ultima parola spetta però a Stefano Pioli.