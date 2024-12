Tuttosport verso Milan-Roma: "I dubbi di Paulo: c’è pure l’idea del doppio centravanti"

vedi letture

In vista di Milan-Roma di domani sera, l'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina: "I dubbi di Paulo: c’è pure l’idea del doppio centravanti". Paulo Fonseca deciderà oggi se schierare Alvaro Morata, al rientro da titolare dopo aver saltato la trasferta di Verona per la tonsillite, da centravanti (con Tijjani Reijnders trequartista) oppure in coppia con Tammy Abraham. Si prospetta invece un'altra panchina per Theo Hernandez.

Questa la probabile formazione del Milan contro la Roma: (4-4-2) Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Terracciano; Chukwueze, Fofana, Reijnders, Jimenez; Morata, Abraham.