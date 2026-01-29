Ultimi giorni di mercato. Tuttosport: "Milan: Aké, Dragusin o Mister X"

vedi letture

Tuttosport titola così in vista degli ultimi giorni del mercato invernale: "Milan: Aké, Dragusin o Mister X". Con ogni probabilità il Diavolo resterà così, ma se ci sarà qualche occasione i dirigenti milanisti si faranno trovare pronti. L'obiettivo, nel caso, è un difensore: il nome emerso nelle ultime ore è quello di Nathan Aké del Manchester City, ma Per Guardiola, visti i tanti infortuni che hanno colpito la sua retroguardia, non vorrebbe darlo via.

Nei radar rossoneri resta poi sempre anche Radu Dragusin, che è in uscita dal Tottenham. Il centrale rumeno conosce bene il calcio italiano visto che in carriera ha già indossato le maglie di Genoa, Juventus e Salernitana. Attenzione poi ad un ipotetico Mister X, cioè un esubero di qualche big che potrebbe chiedere la cessione in queste ultimissime ore di mercato invernale.