Verso il Lecce, la Gazzetta: "Possibile turnover in difesa"

Dopo la bella e salvifica vittoria sull'Inter nel derby, ora per il Milan viene forse la parte più difficile: confermarsi e dare seguito al risultato ottenuto contro i nerazzurri. L'occasione arriva subito, venerdì i rossoneri ospitano il Lecce a San Siro in occasione della sesta giornata di campionato. E questa mattina la Gazzetta dello Sport, ricordando la sessione di allenamento mattutina, sottolinea anche nel suo titolo sui rossoneri: "Possibile turnover in difesa".

Le rotazioni saranno fondamentali anche perché dopo gli impegni ravvicinati con Liverpool e Inter nei quali sono stati utilizzati gli stessi giocatori, c'è bisogno di ricambio, considerando che martedì poi si volerà a Leverkusen per la seconda gara di Champions League. Molto probabile che ci sarà ricambio dietro, specialmente ora che Malick Thiaw è tornato dal suo infortunio. Gabbia dovrebbe rimanere al suo posto con Pavlovic che potrebbe fargli da compagno. A centrocampo è possibile anche l'inserimento di Musah.