Verso Milan-Lecce, Tuttosport: "Ricci veste...Modric"

In vista di Milan-Lecce di questa sera, gara valida per i sedicesimi di Coppa Italia, l'edizione odierna di Tuttosport titola così in prima pagina: "Ricci veste...Modric". Turno di riposo in mezzo al campo per Luka Modric e dunque le chiavi del centrocampo rossonero saranno nelle mani, anzi nei piedi, di Samuele Ricci che giocherà titolare da regista davanti alla difesa. "Sta facendo bene, sono contento" le parole di ieri di Massimiliano Allegri sull'ex giocatore del Torino.

DOVE VEDERE MILAN-LECCE

Data: martedì 23 settembre 2025

Ora: 21:00

Stadio: San Siro

Diretta TV: Mediaset

Web: MilanNews.it