Verso Napoli-Milan. Il CorSport: "Sold out, il Maradona è già pronto"

Di rientro dalla sosta il Milan sarà ospite del Napoli al Diego Armando Maradona, in una partita delicatissima ed importantissima per il proseguo della stagione di entrambe le squadre. Vincere non sarà un'opzione, ma l'unica cosa che realmente conterà se gli uomini di Sergio Conceiçao vogliono continuare ad alimentare il sogno Champions League.

Se da un lato il Diavolo si gioca l'accesso all'Europa che conta, dall'altro la formazione azzurra puntano a vincere per rimanere in scia dell'Inter capolista, che invece affronterà a San Siro l'Udinese. Per questo il popolo partenopeo è pronto a rispondere presente sugli spalti, come titolato e confermato anche questa mattina da Il Corriere dello Sport: "Sold out, il Maradona è già pronto".