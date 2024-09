FOTO - Il Milan U15 vince la "Scudetto Cup Gabriele D’Annunzio": battuta 2-1 la Fiorentina in finale

I Giovanissimi Nazionali Under 15 del Milan hanno conquistato la "Scudetto Cup Gabriele D’Annunzio" dopo aver battuto 2-1 in finale la Fiorentina allo Stadio Adriatico di Pescara. Per i rossoneri, che in semifinale hanno sconfitto ieri la Juventus per 3-2 (i viola hanno invece avuto la meglio sul Pescara), è stata decisiva una doppietta di De Nicola.

Ecco alcune foto della squadra rossonera di mister Lorenzo Cresta: