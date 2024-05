I risultati del weekend del settore giovanile: nessun ko dei rossoneri nelle tre sfide al Torino

Non solo la Primavera di Ignazio Abate capace di conquistare i Playoff Scudetto: il weekend del Settore Giovanile rossonero ha visto altre due squadre avanzare nei rispettivi campionati. Parliamo di Under 16 e Under 15 maschili, che hanno costruito sui successi dell'andata contro Monza e Torino accedendo così ai Quarti di finale: i primi sfideranno l'Empoli, i secondi se la vedranno contro l'Hellas Verona. Preziose e importanti anche tre vittorie giunte da altrettanti fasi interregionali, quelle dell'U14 e di due Under femminili: U17 e U15.

I RISULTATI DEL WEEKEND:

PRIMAVERA: 17ª giornata di ritorno, Torino-Milan 3-3 (2'st Sia, 11'st Nsiala, 13'st Bonomi)

UNDER 18: 16ª giornata di ritorno, Torino-Milan 1-1 (29' Ibrahimović)

UNDER 17 FEMMINILE: 6ª giornata (fase interregionale), Milan-Erbusco 6-0 (4' Peres, 19' Lupatini, 3'st Di Falco, 18'st Appiah, 27'st Abbatangelo, 47'st Artioli)

UNDER 16: Ottavi di finale (ritorno), Milan-Monza 1-1 (23' Lontani)

UNDER 15: Ottavi di finale (ritorno), Milan-Torino 3-1 (8'st Avogadro, 10'st Martini, 18'st Zangrillo)

UNDER 15 FEMMINILE: 6ª giornata di ritorno (fase interregionale), Bologna-Milan 1-3 (Dan x2, Di Lernia)

UNDER 14: 3ª giornata (fase interregionale), Südtirol-Milan 1-3 (25' Bernabe, 28' e 37'st De Nicola)