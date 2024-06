Milan U16 sconfitto 3-2 in finale scudetto: Atalanta Campione d'Italia

Niente da fare per il Milan Under 16 di Simone Baldo che ha perso 3-2 la finale scudetto contro l'Atalanta allo stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto: i nerazzurri si laureano così Campioni d'Italia della categoria. Un vero peccato per i giovani rossoneri che avevano chiuso in vantaggio il primo tempo grazie ad un gol di Tartaglia. Poi ad inizio ripresa, tra il 45' e il 56', la formazione bergamasca ha segnato tre reti (Michieletto e doppietta di Isoa). Il Diavolo è tornato in partita al 59' con Lontani, ma poi purtroppo non è riuscito a completare la rimonta e così lo scudetto è andato all'Atalanta.

Questo il tabellino del match:

Marcatori: 11' Tartaglia (M), 45' Michieletto (A), 48' Isoa (A), 56' Isoa (A), 59' Lontani (M)

ATALANTA: Leto; A. Rinaldi, Cojocariu, Isoa (76′ Modonesi); Colombo, Araboni (68′ Regonesi), Steffanoni, Nova (68′ Bolis); Gasparello; Damiano, Michieletto (82′ Martano). In panchina: Lazzaroni, M. Rinaldi, Camara, Olijars, Palumbo. Allenatore: Gambirasio.

MILAN: Longoni; Nolli, Vechiu, Cullotta, Tartaglia; Pandolfi, Arnaboldi (81′ Ibrahimović); La Mantia (58′ Valenta), Lupo (57′ Pisati), Plazzotta (59′ Zaramella); Lontani (74′ Rajakovac). In panchina: Pittarella, Lo Monaco, Mazzeo, Grassini. Allenatore: Baldo.

Arbitro: Buzzone di Enna.

Guardialinee: Gasparini di Macerata e Apollaro di Rimini.

IV Uomo: Bruschi di Ferrara.

Ammoniti: Vechiu, A. Rinaldi, Bolis.