L'under 16 centra l'obiettivo: rossoneri in finale scudetto

Il Milan under 16 ha centrato la finale Scudetto! Grande risultato per i ragazzi di mister Baldo che hanno avuto la meglio nel doppio confronto in semifinale contro la Sampdoria. Nel weekend i giovani milanisti avevano battuto al Puma House of Football i blucerchiati per 4-1 e nella giornata di ieri, nella partita di ritorno a Bogliasco, è stato sufficiente un pareggio per 1-1 per accedere all'atto finale del campionato. In rete per il Milan Tartaglia al minuto numero 17.

La finale si giocherà sabato 22 giugno alle 20 in gara secca contro l'Atalanta che, nell'altra semifinale, ha eliminato l'Inter.