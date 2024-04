L'under 15 capolista si gioca tutto in tre partite: per i playoff serve il percorso netto

Quest'oggi il sito ufficiale del Milan ha proposto un approfondimento sulla under 15 rossonera che a tre giornate dal termine del suo girone, si trova in testa alla classifica e con la l'obiettivo di arrivare nelle prime due posizioni per centrare i playoff. Scrive il sito rossonero: "Tutto in tre partite. È una volata finale da brividi, quella dell'Under 15 rossonera nel Girone B dei Giovanissimi Nazionali. Quando mancano tre partite per chiudere la stagione regolare il Milan è padrone del proprio destino: la bella vittoria della scorsa settimana nel recupero contro l'Atalanta, infatti, è valsa il ritorno al primo posto in classifica. Un sorpasso, quello ai danni dell'Inter, e un contemporaneo allungo nei confronti degli orobici, adesso terzi a -3 dai ragazzi di Mister Bertuzzo. Un margine importante, poiché sono le prime due ad accedere direttamente alla fase a eliminazione diretta nazionale. I rossoneri sono ora certi di un piazzamento nelle prime due in caso di percorso netto nelle ultime tre giornate".

Poi il sito del Milan approfondisce sul calendario delle ultime tre partite: "Certo, il calendario non sarà dei più semplici: in menù sono previste le difficili trasferte contro il Cagliari quinto in classifica e, soprattutto, il Derby di ritorno con l'Inter (in mezzo la sfida casalinga al Cittadella). La condizione dei giovani rossoneri, però, è eccellente: quattro vittorie consecutive di cui due contro avversarie di livello, la già citata Atalanta e l'Hellas Verona, attualmente quarto e non ancora fuori dalla corsa a uno dei primi due posti. Un cammino, quello della nostra Under 15, che è soprattutto la storia di un collettivo. Con i primi gol stagionali, contro l'Atalanta, del difensore Mercogliano e del centrocampista Pisati sono diventati 16 i rossoneri ad andare a segno almeno una volta in questa stagione. Una cifra ragguardevole, quella della classifica marcatori guidata da Luca Menon, che proprio contro gli orobici ha raggiunto la doppia cifra stagionale. Un percorso di squadra per un gruppo che continua a crescere e salire, settimana dopo settimana, di livello".