L'Under 16 rossonera qualificata alle semifinali scudetto: eliminato l'Empoli

Non è ancora finita la stagione per alcune squadre del settore giovanile rossonero. Tra queste c'è l'under 16 allenata da mister Baldo che oggi, 12 giugno, ha staccato il pass per la semifinale scudetto che verrà disputata contro la Sampdoria. Nel pomeriggio di mercoledì i giovani rossoneri se la sono vista brutta perdendo in casa dell'Empoli con il risultato di 5-2 ma, forti del 6-1 dell'andata, sono riusciti ugualmente a qualificarsi per la prossima fase dei playoff che mettonon in palio il titolo.

Un grande risultato per i giovani ragazzi del Milan under 16 che ora affronteranno i bluerchiati nella semifinale.