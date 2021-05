Milan, i risultati del settore giovanile: vittorie sia per l'U17 che per l'U18

Oltre alla prima squadra femminile e maschile e la formazione Primavera, nel weekend sono scese in campo anche le squadre del settore giovanile. La formazione under 18 del Milan è scesa in campo per la gara contro il Sassuolo. I ragazzi di mister Terni, in trasferta, hanno ottenuto un successo importante contro i neroverdi grazie alla rete di Amore all'8' s.t mentre la squadra u17 ha vinto per 3-1 sul campo della Cremonese grazie alla tripletta di Rossi.

U17 | 6° giornata (1° di ritorno)

✅ Cremonese-Milan 1-3

36', 2' st e 26' st Rossi#SempreMilan #MilanYouth — AC Milan Youth Sector (@acmilanyouth) May 16, 2021