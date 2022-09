Milan, il programma del weekend: torna la Primavera femminile

Fonte: acmilan.com

MilanNews.it

Dopo l'impegno in Youth League al PUMA House of Football con la Dinamo Zagabria, è iniziata la lunga sosta per il Milan Primavera, che tornerà in campo il prossimo 2 ottobre. Per una Primavera che si ferma, eccone un'altra che inizia, perché domenica arriva il momento del debutto per la Primavera Femminile di Mister Corti, che affronterà in casa la Fiorentina. Prima giornata anche per l'U18 di Christian Terni, impegnata in trasferta contro l'Atalanta. In campo anche l'U17 al PUMA House of Football contro la SPAL, per mettersi subito alle spalle la sconfitta di domenica scorsa con il Cittadella. Ecco il dettaglio delle partite di questa domenica:

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

DOMENICA 18 SETTEMBRE

UNDER 17: 3ª giornata di andata, Milan-SPAL, ore 15.00 - PUMA House of Football (Milano)

PRIMAVERA FEMMINILE: 1ª giornata di andata, Milan-Fiorentina, ore 16.30 - PUMA House of Football (Milano)

UNDER 18: 1ª giornata di andata, Atalanta-Milan, ore 15.00 - CS Bortolotti (Ciserano, BG)