Milan, settore giovanile: ecco i risultati del weekend

Fonte: acmilan.com

MilanNews.it

È stata una giornata di risultati e di gol per le squadre del Settore Giovanile rossonero, tutte vittoriose nel fine settimana andato in archivio. Decimo successo stagionale per la Primavera femminile, che ne fa sei all'Hellas Verona e si mantiene nella scia della Juventus capolista. Bene, al PUMA House of Football, anche l'U17 che segna cinque gol all'Atalanta e si porta a -2 dalla vetta dell'Inter. Successi in trasferta, invece, per tre squadre: l'U18 è corsara sul campo del Parma mentre U16 e U15 vincono le rispettive sfide contro il Brescia e confermano le proprie posizioni in classifica.

I RISULTATI DEL WEEKEND:

PRIMAVERA FEMMINILE: 2ª giornata di ritorno, Milan-Hellas Verona 6-1 (10', 17'st e 39'st Sevenius; 3'st e 31'st Renzotti; 47'st Cappa V.)

UNDER 18: 5ª giornata di ritorno, Parma-Milan 1-4 (17' Chiesurin, 22' Tavernaro, 44' Lanotte, 19'st Andrews)

UNDER 17: 4ª giornata di ritorno, Milan-Atalanta 5-0 (15' Sala, 41' Di Siena, 5'st Magni, 21'st Gualdi, 40'st Mancioppi)

UNDER 16: 2ª giornata di ritorno, Brescia-Milan 0-1 (21' Camarda)

UNDER 15: 2ª giornata di ritorno, Brescia-Milan 0-5 (10' Lontani, 45'+6 Comotto, 45'+13 Pinessi, 13'st Zaramella, 20'st Lupo)