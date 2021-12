Milan, settore giovanile: il programma del weekend

Appuntamenti molto significativi nel fine settimana del Settore Giovanile rossonero. Sabato torna in campo la Primavera, a caccia del terzo risultato utile consecutivo tra campionato e Youth League sul campo della Sampdoria: contro un rivale di livello i ragazzi di Giunti cercheranno punti per proseguire la loro risalita. In campo anche l'U9 e due Under femminili: U17 e U11.

Quattro le partite previste domenica. Spicca il primo storico Derby della Primavera femminiledi Mister Corti, che al Vismara ospita l'Inter; appuntamenti importanti anche per U18 (lunedì), U17, U16 e U15 femminile. Di seguito tutte le sfide del weekend:

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 11 DICEMBRE

UNDER 9: 9° giornata, Rozzano-Milan, ore 12.00 - Campo Comunale USSA (Rozzano, Milano)

PRIMAVERA: 12° giornata, Sampdoria-Milan, ore 13.00 - 3 Campanili (Bogliasco, Genova)

UNDER 11 FEMMINILE: 9° giornata, Iris-Milano, ore 14.30 - CS Bettinelli (Milano)

UNDER 17 FEMMINILE: 11° giornata, Milan-Como, ore 16.00 - CS Vismara (Milano)

DOMENICA 12 DICEMBRE



UNDER 17: 12° giornata, Milan-Udinese, ore 11.00 - CS Vismara (Milano)

UNDER 16: 9° giornata, Cittadella-Milan, ore 11.00 - Sant'Adrea (Tombolo, Padova)

PRIMAVERA FEMMINILE: 9° giornata, Milan-Inter, ore 14.30 - CS Vismara (Milano)

UNDER 10: 9° giornata, Milan-Real Milano, ore 16.15 - CS Vismara (Milano)

UNDER 15 FEMMINILE: 11° giornata, Sedriano-Milan, ore 17.15 - CS Comunale (Sedriano, Milano)

LUNEDÌ 13 DICEMBRE

UNDER 18: 12° giornata, Atalanta-Milan, ore 15.00 - CS Bortolotti (Ciserano, Bergamo)

MARTEDÌ 14 DICEMBRE

UNDER 12: 9° giornata, Milan-Enotria, ore 18.00 - CS Vismara (Milano)