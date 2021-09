Milan, settore giovanile: tutti i risultati del weekend

Prosegue il buon momento dell'Under 17 di Christian Lantignotti che, dopo il successo sull'Atalanta, si ripete in trasferta sul Monza: decisivo un gol di Zeroli poco prima della mezz'ora del primo tempo. Arriva invece una sconfitta per la Primavera di Giunti, a Zingonia contro l'Atalanta: un 2-0 maturato tutto nella prima frazione e che lascia i rossoneri a due punti in classifica dopo quattro giornate di campionato.

L'esordio in panchina di Mister Abate coincide con un pareggio con il Vicenza, 1-1 il finale per gli U16, di Grilli il gol rossonero. A valanga invece l'U15 di Roberto Bortuzzo: 5-0, sempre al Vicenza, grazie alla doppietta di Liberali e ai gol di Perin, Camarda e Ossola.

Rinviato l'esordio assoluto in partite ufficiali della Primavera Femminile di Davide Corti mentre l'U18 di Terni, contro la SPAL, pareggia per 2-2 con le reti di Longhi e Condello.

Ecco nel dettaglio tutti dei risultati di questo fine settimana.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 25 SETTEMBRE

PRIMAVERA: 4° giornata, Atalanta-Milan 2-0.

UNDER 17: 3° giornata, Monza-Milan 0-1 (27' Zeroli).

DOMENICA 26 SETTEMBRE

UNDER 16: 1° giornata, Milan-Vicenza 1-1 (28'st Grilli).

UNDER 15: 1° giornata, Milan-Vicenza 5-0 (17' Perin, 28' Camarda, 12'st e 27'st Liberali, 30'st Ossola).

PRIMAVERA FEMMINILE: 1° giornata, Sampdoria-Milan rinviata.

UNDER 18: 2° giornata, Milan-SPAL 2-2 (43'st Longhi, 45'st Condello).