Milan u15, Camarda premiato come miglior calciatore della sua categoria

Come riportano i profili social del settore giovanile del Milan, il giovane attaccante della under 15 Campione d'Italia Francesco Camarda, che ha deciso la sfida Scudetto con la Fiorentina, è stato premiato nella giornata di ieri a Macerata come "best player" della sua categoria, un riconoscimento assegnato dall'associazione "La Giovane Italia".

Ieri sera a Macerata, Città Europea dello Sport 2022, l'attaccante rossonero Francesco Camarda ha ricevuto il premio "Best Player" della categoria U15 assegnato da La Giovane Italia#MilanYouth #SempreMilan pic.twitter.com/gwZG7zOJR9 — AC Milan Youth Sector (@acmilanyouth) July 2, 2022