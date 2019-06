Milan U17, Capone: "Ci giocheremo la semifinale play off a Trigoria, dobbiamo dare tutto per rimontare"

Il capitano del Milan Under 17 Andrea Capone, a Milan Tv, ha parlato della sconfitta contro la Roma nell’andata dei quarti di finale play off: “Abbiamo avuto le nostre occasioni. Non le abbiamo sfruttate come avremmo dovuto. Ora ci sono altri novanta minuti, in cui daremo tutto, giocheremo da squadra, senza pensare che sia finita. Durante la partita, anche in caso di vittoria, non si parla mai nello spogliatoio ma tra ragazzi ci siamo detti che comunque ci sono novanta minuti, dobbiamo dare tutto a Trigoria. Se penso ad inizio anno, che siamo partiti davvero male con cinque o sei sconfitte, eravamo quasi ultimi, è un traguardo però arrivati a questo punto come squadra e come gruppo, conoscendo le nostre potenzialità, penso che possiamo fare di più. Ce la giocheremo a Trigoria”.