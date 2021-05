Milan U17, domenica il derby contro l’Inter al Vismara

Milan-Inter, Atto II. Dopo l'incrocio infrasettimanale per il Campionato Primavera 1, i settori giovanili rossoneri e nerazzurri si ritroveranno domenica per l'ottava giornata del Girone 2 del Campionato Under 17. Questa volta sarà il Vismara il teatro di una sfida importante in chiave qualificazione alla Final Eight Scudetto.