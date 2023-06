Milan U17, vittoria nei quarti d'andata contro la Lazio

MilanNews.it

Il primo round è favorevole, ma l'avversario non è ancora ko. Domenica al PUMA House of Football l'Under 17 rossonera ha dato il via alla fase finale che assegnerà lo Scudetto di categoria, giocando e vincendo l'andata dei Quarti contro la Lazio: 3-2, doppietta di Martinazzi e gol di Bonomi. Ma la rete di Cuzzarella in pieno recupero deve invitare a porre molta attenzione. L'eventuale Semifinale si giocherebbe in gara unica, contro Roma o Atalanta (all'andata 1-0 per i giallorossi) nel prossimo possibile incrocio.

Dalla parte opposta del tabellone, nei Quarti, Parma-Inter 5-5 e Juventus-Fiorentina 3-1. Ricaricare le energie e lavorare, verso un weekend decisivo. Lo riporta acmilan.com.