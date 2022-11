Milan U18, Malaspina sul derby: "Abbiamo dimostrato il nostro percorso di crescita"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Esistono pareggi belli. E quello degli Under 18 dopo un Derby di sostanza lo è stato. "Non vedevo l'ora di calciare quel rigore", a dircelo è Mattia Malaspina, capitano della squadra, il quale nella parte finale della gara ha preso in mano un pallone pesante e lo ha alleggerito gonfiando la rete.

I rossoneri erano in svantaggio dal primo tempo ma stavano giocando una grande ripresa, talmente grande che la voglia di segnare ha prevalso, quasi nascosto la pressione di presentarsi dal dischetto all'82' di un Derby casalingo complicato fino a quel momento. "Non ho esitato, cercando di rimanere il più tranquillo possibile dopo una prestazione collettiva di compattezza e personalità: sono contento e siamo soddisfatti".

Il modo in cui il Milan ha ripreso l'Inter ha messo in risalto il pregio migliore del gruppo di Mister Terni. Attenzione, grinta, ordine, caparbietà: in breve lo spirito di sacrificio nell'affrontare impegno e avversario, nel reagire agli episodi negativi (come la rete avversaria), provarci e non mollare. Il pari è meritato e forse sta pure stretto nel bilancio complessivo: "Usciamo con un pizzico di rammarico - ammette Malaspina -, rimane però la prestazione. Abbiamo dimostrato in campo, grazie all'atteggiamento, il nostro percorso di crescita".

Lo certificano classifica e numeri: gli U18 restano al secondo posto a quota 12 punti, proprio alla pari dei nerazzurri e alle spalle della SPAL, vantando nettamente la miglior difesa del campionato (solo cinque gol concessi). Nel weekend in arrivo la trasferta di Venezia per andare avanti nella buonissima stagione.