MN - Renna (all.U17): "Semifinale scudetto grande traguardo. Al Milan il settore giovanile punta sempre in alto: vincere ma soprattutto formare giovani"

vedi letture

Dopo il doppio confronto con l'Empoli nei quarti di finale, il Milan U17 supera il turno ed approda in semifinale, che si giocherà il 18 giugno alle 17.30 contro la Juventus. La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Giovanni Renna, allenatore della compagine rossonera U17. Queste le sue dichiarazioni dopo l'ottimo risultato conseguito oggi pomeriggio:

Che partita è stata oggi? "Credo che oggi ci siano state due partite. Se all'inizio fossimo riusciti a fare gol con La Mantia in un paio di occasioni sullo 0-0 probabilmente sarebbe cambiato il risultato. L’Empoli ha avuto una partenza veemente, obiettivamente nel primo tempo sono stati superiori a noi. Durante l’intervallo ci siamo parlati e ci siamo posti come obiettivo quello di rischiare qualcosa in più e cercare subito di fare gol. Il secondo tempo secondo me è stato tutta un'altra partita, abbiamo segnato due reti e abbiamo avuto altre occasioni".

Che soddisfazione c'è nell'aver raggiunto le semifinali? "Abbiamo raggiunto un grande traguardo, una semifinale scudetto. Siamo il Milan ed è giusto che anche il settore giovanile punti sempre in alto senza perdere di vista l'obiettivo principale, che non è solo quello di vincere, ma soprattutto quello di formare i giovani in modo che possano salire di categoria. Lo staff ha lavorato e lavorerà sempre in questa direzione".

Che gara sarà contro la Juventus? "Mercoledì incontreremo la Juventus che è un'altra grande squadra come noi, ci andremo motivati e con uno spirito umile, sappiamo che il nostro lavoro non è finito".