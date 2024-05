Primavera Femminile, finale scudetto: Milan-Sassuolo 1-0 a fine primo tempo. Per ora decide un gol di Appiah

vedi letture

Si è concluso con il risultato di 1-0 il primo tempo tra Milan e Sassuolo, match valido per la finale scudetto del campionato Primavera Femminile: a decidere per partita, per il momento, è un bel gol al 18' di Karen Appiah, attaccante rossonera classe 2007 che sulla fascia sinistra ha saltato due avversarie e poi ha sorpreso il portiere neroverde sul primo palo.

Queste il tabellino del match:

MILAN-SASSUOLO 1-0 a fine primo tempo

MILAN: Tornaghi, Zanini, Gemmi, Arrigoni, Sorelli (C), Pomati, Appiah, Cesarini, Longobardi, Stokic, Renzotti. A disposizione: Lorenzi, Tateo, Boldrini, Donolato, Minnei, De Marco, Mikulica, Zanisi, Cappa. Allenatore: Matteo Zago

SASSUOLO: Di Nallo, Venturelli, Vargova, Petrillo (C), Guerzoni, Stankova, Sciabica, Poje Mihelic, Girotto, Perselli, Bertola. A disposizione: Tortora, Dubravica, Pede, Hoxhaj, Randazzo, Tonali, Milani, Picchirallo, Guglielmini. Allenatore: Davide Balugani

Arbitro: Maresca Mattia di Napoli

Gol: 18' Appiah (M)