MilanNews.it

Al Puma House of Football di Milano, la primavera di Ignazio Abate sta giocando la sua partita di campionato di categoria contro l'Hellas Verona. Il primo tempo è finito con il risultato di 0-0 e in questi minuti è in corso la ripresa. Rimanete su MilanNews.it per tutti gli aggiornamenti sul risultato finale.