Settore giovanile: i risultati del week end

In uno scontro salvezza molto importante il Milan Primavera ha battuto e anche sorpassato il Palermo. Al Vismara i gol di Tsadjout, Maldini e Haidara hanno prodotto il 3-1 finale: una delle vittorie più importanti della stagione, nonostante una prestazione non brillante. I ragazzi di Mister Giunti hanno guadagnato due posizioni in un colpo solo e adesso si trovano quartultimi.

È andata male agli U17, sconfitti in casa dall'Atalanta. Nell'8° giornata di ritorno i rossoneri sono stati battuti da una diretta concorrente, perdendo ancora più terreno dai primi due posti. Sotto 0-2 già nel primo tempo, la rete di Capone a inizio ripresa non è bastata per riprendere il risultato (1-3).

Molto buono il rendimento complessivo dagli U13 agli U9.

TUTTI I RISULTATI E I MARCATORI DEL WEEKEND:

MILAN PRIMAVERA: 6° giornata di ritorno, Milan-Palermo 3-1 (3' Tsadjout, 31' Maldini, 41'st Haidara)

U17: 8°giornata di ritorno, Milan-Atalanta 1-3 (4'st Capone)

U13: Milan-Atalanta 0-0

U12: Rhodense-Milan 0-3 (Sassi, Liberali, Cappelletti)

U11: Milan-Enotria 6-0 (3 Camarda, 2 Pandolfi, Lupo)

U10: Accademia Inter-Milan 1-8 (3 Avogadro, 2 Angelicchio, Grilli, Mazzucchelli, Bompan)

U9: Milan-Lombardia Uno 6-2 (3 Abdou, 2 Marchello, Borsa)

U15 FEMMINILE: Milan-Ladies-Milan 0-6 (2 Zangrandi, 2 Bruschi, Avallone, Nano)

ESORDIENTI 2005/06 FEMMINILE: Milan-Rozzano 1-1 (Grimaldi)

PULCINI 2007 FEMMINILE: Accademia Internazionale-Milan 8-0

PULCINI 2008 FEMMINILE: Milan-Lombardia Uno 1-2 (Montaperto)