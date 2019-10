Settore giovanile: i risultati del week-end

Dopo tre vittorie consecutive, tra campionato e Coppa Italia, rallenta il passo la Primavera di Mister Giunti: è 1-1 con il Cittadella al Tombolato. Ora per i rossoneri - che conservano il secondo posto in classifica alle spalle del Verona - due settimane di sosta prima di tornare a concentrarsi sul campionato. Non si fermano invece U15 e U16, che tornano in trionfo dalla comune trasferta di Brescia: due vittorie e la testa della classifica per entrambe. Positivo successo casalingo per l'U17 sul Cagliari mentre l'U18 cade al Vismara contro la Sampdoria. Successo di misura per l'U17 Femminile contro il Sedriano, a valanga U14 e U13 contro Pergolettese e Lecco, così come le altre Under femminili.

I RISULTATI DEL WEEKEND:

SABATO 5 OTTOBRE

PRIMAVERA: 4° giornata, Cittadella-Milan 1-1

U18: 4° giornata, Milan-Sampdoria 1-2

U13: 3° giornata, Milan-Calcio Lecco 9-0

U12: 1° giornata, Milan-Enotria 3-1

U11: 1° giornata, Rhodense-Milan 1-6

U10: 1° giornata, Milan-Cimiano 4-0

U9: 1° giornata, Aldini-Milan 4-4

U13 FEMMINILE: 1° giornata, Lombardia Uno-Milan 3-2

U11 FEMMINILE: 1° giornata, Milan-Pioltellese 6-1

U10 FEMMINILE: 1° giornata, Freccia Azzurra-Milan 0-8

DOMENICA 6 OTTOBRE

U17: 5° giornata, Milan-Cagliari 3-1

U16: 5° giornata, Brescia-Milan 1-3

U15: 5° giornata, Brescia-Milan 0-3

U14: 3° giornata, Milan-Pergolettese 4-0

U17 FEMMINILE: 3° giornata, Milan-Sedriano 1-0

U15 FEMMINILE: 3° giornata, Pro Sesto-Milan 0-13