Settore Giovanile, i risultati del weekend

Un altro fine settimana di calcio giovanile in archivio. La Primavera di Mister Giunti a Venezia ottiene il decimo successo consecutivo in campionato grazie alla doppietta di Daniel Maldini e porta a 10 i punti di vantaggio sulla seconda in classifica, la SPAL. Positivo il ritorno in campo di U14 e U13, entrambe vittoriose con ampio margine. Il triplo confronto con il Chievo Verona sorride al Milan: successo per 1-4 in trasferta dell'U17, vittoria casalinga per 2-0 dell'U16 e pareggio per 1-1 tra le rispettive U15. Importante conferma esterna per l'U18, che passa nel finale contro la Sampdoria grazie alla rete di capitan Cretti. Unica sconfitta di giornata nel femminile, l'U17 viene fermata per 2-1 dal Brescia.

TUTTI I RISULTATI

SABATO 25 GENNAIO

PRIMAVERA: 3° giornata di ritorno, Venezia-Milan 0-2 (2 Maldini).

U13: 1° giornata di ritorno, Pergolettese-Milan 0-5 (3 Perin, De Santis, Perera).

DOMENICA 26 GENNAIO

U18: 4° giornata di ritorno, Sampdoria-Milan 0-1 (Cretti).

U17: 3° giornata di ritorno, Chievo-Milan 1-4 (3 Nasti, Turato).

U16: 3° giornata di ritorno, Milan-Chievo 2-0 (Boni, Alesi).

U15: 3° giornata di ritorno, Milan-Chievo 1-1 (Nahrudnyy).

U14: 1° giornata di ritorno, Renate-Milan 0-10 (6 Sia, 2 Martinazzi, Scotti, Manto).

U17 FEMMINILE: 2° giornata di ritorno, Brescia CF-Milan 2-1 (Morleo).