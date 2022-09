Settore giovanile: i risultati del weekend

Fonte: acmilan.com

Nel weekend contrassegnato dallo stop del campionato Primavera 1 per la pausa nazionali, la Primavera Femminile ha debuttato al PUMA House of Football pareggiando 1-1 con la Fiorentina con il gol di Renzotti nella ripresa. Sorride l'Under 17 che fa dimenticare la sconfitta esterna a Cittadella battendo 2-1 la Spal grazie alla terza rete stagionale di Scotti e al gol vittoria di Martinazzi; la squadra di Lantignotti sale così a 6 punti in classifica nel Girone B. L'Under 18, invece, è tornata a casa con un pareggio dalla trasferta di Bergamo nella gara d'esordio nel torneo, 2-2 il risultato finale.

I RISULTATI DEL WEEKEND:

PRIMAVERA FEMMINILE: 1ª giornata d'andata, Milan-Fiorentina 1-1 (34'st Renzotti)

UNDER 18: 1ª giornata d'andata, Atalanta-Milan 2-2 (28'st Chiesurin, 37'st autorete)

UNDER 17: 3ª giornata d'andata, Milan-SPAL 2-1 (10'st Scotti, 37'st Martinazzi)