Settore giovanile: i risultati del weekend

Fonte: acmilan.com

Nel weekend andato in archivio, non è andata oltre il pari la formazione Under 17 di Lantignotti, frenata al PUMA House of Football dal Como, mentre l'Under 17 femminile ha superato l'ostacolo Sassuolo conservando il primato nel proprio raggruppamento della Fase Interregionale. Stesso piazzamento confermato anche dall'Under 15 femminile, vincitrice a domicilio del Brescia. Tra gli altri risultati del fine settimana del Settore Giovanile rossonero, spicca il 3-0 dell'Under 14 di Mister Merlo, che certifica il primo posto in graduatoria.

I RISULTATI DEL WEEKEND:

UNDER 17: 10ª giornata di ritorno, Milan-Como 1-1 (24'st Amaral)

UNDER 17 FEMMINILE: 5ª giornata d'andata (fase interregionale), Milan-Sassuolo 5-0 (3' e 18'st Zanisi, 10' Montaperto, 31'st Minnei, 43'st Lupatini)

UNDER 15 FEMMINILE: 7ª giornata d'andata (fase interregionale), Brescia-Milan 0-4 (10' Palopoli, 18' Rabbolini, 6'st Tomaselli, 15'tt Franco)

UNDER 14: 8ª giornata di ritorno, Milan-Pro Sesto 3-0 (19' Morellini, 31' Angelicchio, 9'st Seye)

UNDER 11: 6ª giornata, Milan-Idrostar 15-0 (Kostyuk x6, Colombo x5, Nasti x3, Gagliardi)

UNDER 11 FEMMINILE: 6ª giornata, Freccia Azzurra-Milan 4-1 (19'st Di Bellonio)

UNDER 9: 6ª giornata, Milan-Club Milano 9-1 (Pallotta x2, Boriani x2, De Chiara x2, Campus, Montano, Portanova)