Settore giovanile: il programma del week-end

Con il cuore, dando tutto e provandoci fino in fondo: gli U17 sono pronti a giocarsi il ritorno dei Quarti di finale (playoff). A Roma, dopo il ko per 1-3 dell'andata, servirà un'impresa per ribaltare il primo verdetto negativo. Sarà molto difficile ma non impossibile per i ragazzi di Mister Terni, di scena domenica alle 12.30. Serviranno una grande prestazione di squadra e tanti gol.

Lunedì, invece, gli U15 sfideranno il Genoa nella Semifinale scudetto: gara ad eliminazione diretta in programma alle 17.30 a Savignano sul Rubicone.

Nel weekend si svolgeranno anche diversi tornei: gli U14 saranno alla Wanda Cup Atletico Madrid; gli U13 al torneo Amici dei Bambini; gli U12 al torneo internazionale Zieuwent in Olanda; i 2009 e i 2011 al torneo internazionale di Dusseldorf; i 2010 al torneo internazionale di Wanssum e Venlo in Olanda; le 2006/07 femminili al torneo Il Gulla; le 2007 e le 2009/10 femminili al torneo Sangalli.

IL PROGRAMMA UFFICIALE:

DOMENICA 9 GIUGNO

U17: ritorno Quarti di finale scudetto, Roma-Milan, ore 12.30 - CS "Bernardini" (Roma)

LUNEDÌ 10 GIUGNO

U15: Semifinale scudetto, Genoa-Milan, ore 17.30 - Stadio Comunale "Capanni" (Savignano sul Rubicone)