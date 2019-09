Settore giovanile: il programma del week-end

Dopo essersi qualificata ai Sedicesimi di finale della Coppa Italia, battendo la Sampdoria in trasferta ai calci di rigore, la Primavera tornerà a giocare in campionato e sabato 28 settembre, alle 15.00, ospiterà il Venezia - ultimo e ancora fermo a zero punti, nella terza giornata di campionato. Una gara da non sbagliare per i ragazzi di Mister Giunti.

Gli U18, invece, dopo il 2-2 nel Derby casalingo, andranno a Firenze. A proposito di Derby, nel weekend toccherà agli U17 affrontare l'Inter, stavolta allo Suning Youth Development Centre. Un'occasione importante per provare a ritrovare la vittoria. Sempre al Vismara, U16 e U15 sfideranno il Bologna con l'obiettivo di rimanere da soli e a punteggio pieno in testa alla classifica dei loro gironi B. Non mancheranno altri impegni ufficiali per le squadre del settore giovanile rossonero, sia maschili che femminili.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 28 SETTEMBRE

PRIMAVERA: 3° giornata, Milan-Venezia, ore 15.00 - CS Vismara

U17: 4° giornata, Inter-Milan, ore 15.00 - Suning Youth Development Centre (Milano)

U14: 2° giornata, Monza-Milan, ore 18.00 - CS Comunale (Casatenovo)

DOMENICA 29 SETTEMBRE

U18: 3° giornata, Fiorentina-Milan, ore 15.00 - Stadio Comunale G. Bozzi (Firenze)

U16: 4° giornata, Milan-Bologna, ore 15.00 - CS Vismara

U15: 4° giornata, Milan-Bologna, ore 11.00 - CS Vismara

U17 FEMMINILE: 3° giornata, Monterosso-Milan, ore 10.00 - CS Comunale (Monterosso, Bergamo)

U15 FEMMINILE: 2° giornata, Milan-Circolo Giovanile Bresso - CS Vismara