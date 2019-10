Settore giovanile: il programma del week-end

La pausa per le nazionali ferma, per un weekend, le attività del Milan Primavera e del Milan U18. Ancora spazio dunque per U16 e U15, impegnate entrambe contro l'Atalanta al Vismara per mantenere il primato in classifica. L'U17 è invece di scena a Udine contro l'Udinese: una vittoria permetterebbe alla formazione di Stefano Bellinzaghi di superare gli stessi friulani in classifica. Divise tra sabato e domenica le partite delle giovani rossonere: sabato U10 e U11, domenica U17, U15 e U13. Oltre al Derby di Serie A Femminile, c'è un altro Inter-Milan nel weekend: si gioca la stracittadina anche tra gli U14, domenica alle 14.30.

SABATO 12 OTTOBRE

U11: 2° giornata, Lombardia Uno-Milan: ore 14.00, CS Sant'Ambrogio, Milano.

U9: 2° giornata, Milan-Masseroni Marchese: ore 15.00, CS Vismara .

U10 FEMMINILE: 2° giornata, Milan-Milan Football Academy: ore 15.00, CS Vismara.

U11 FEMMINILE: 2° giornata, Viscontini-Milan: ore 17.00, CS Pernigotti, Milano.

DOMENICA 13 OTTOBRE

GIOVANISSIMI REGIONALI 2007: 4° giornata di campionato, Como-Milan: ore 10.00, CS Comunale Ponte Lambro.

U17 FEMMINILE: 5° giornata, Azalee-Milan: ore 10.00, Comunale Torrani, Golasecca (VA).

U15 FEMMINILE: 4° giornata, Milan-Sedriano: ore 10.30, CS Vismara.

U13 FEMMINILE: 2° giornata, Milan-Acc. Pievese: ore 10.30, CS Vismara.

U15: 6° giornata, Milan-Atalanta: ore 11.00, CS Vismara.

U14: Inter-Milan: ore 14.30, Accademia Internazionale Milano.

U16: 6° giornata, Milan-Atalanta: ore 15.00, CS Vismara.

U17: 6° giornata, Udinese-Milan: ore 11.00, "Edi Colussi", Cervignano del Friuli (UD).