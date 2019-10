Settore giovanile: il programma del week-end

La Primavera di Mister Giunti, dopo il pareggio di Cittadella, torna in campo al Vismara, sabato alle 15.00, ospitando la Cremonese nella quinta giornata di campionato. Secondo posto in classifica per i rossoneri e undicesimo per i grigiorossi, reduci dal pareggio di Parma.

Quinta gara stagionale anche per l'Under 18, impegnata nella sfida contro il Genoa, in cerca di riscatto dopo la sconfitta interna con la Sampdoria. Sfide casalinghe, invece, per l'Under 16 e l'Under 15, pronte a difendere rispettivamente il terzo e il primo posto in classifica, di scena domenica contro il Cittadella.

IL PROGRAMMA COMPLETO DEL WEEKEND:

SABATO 19 OTTOBRE

PRIMAVERA: 5° giornata, Milan-Cremonese, ore 15.00 - CS Vismara

U12: 3° giornata, Milan-Accademia Inter, ore 15.00 - CS Vismara

U11: 3° giornata, Seguro-Milan, ore 14.30 - CS Comunale (Settimo Milanese)

U10: 3° giornata, Milan-Lombardia Uno, ore 15.00 - CS Vismara

U9: 3° giornata, Rozzano Calcio-Milan, ore 15.00 - CS Comunale Valleambrosia (Rozzano)

U10 FEMMINILE: 3° giornata, Orione-Milan, ore 14.30 - Oratorio, Via Strozzi 1 (Milano)

DOMENICA 20 OTTOBRE

U18: 5° giornata, Genoa-Milan, ore 13.00 - Stadio Begato (Bolzaneto, Genova)

U16: 7° giornata, Milan-Cittadella, ore 13.00 - CS Vismara

U15: 7° giornata, Milan-Cittadella, ore 15.15 - CS Vismara

U14: 5° giornata, Milan-Cremonese, ore 11.00 - CS Vismara

U13: 5° giornata, Albinoleffe-Milan, ore 16.00 - CS G. Facchetti (Cologno al Serio, Bergamo)

U17 FEMMINILE: 5° giornata, Orobica BG-Milan, ore 10.30 - Oratorio Grumellina (Bergamo)

U15 FEMMINILE: 5° giornata, Milan-Milan Ladies, ore 10.30 - CS Vismara

U11 FEMMINILE: 3° giornata, Milan-Atletico CVS, ore 10.30 - CS Vismara