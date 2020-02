Settore giovanile: il programma del week-end

Inizia un weekend denso di appuntamenti per il Settore Giovanile rossonero: la Primavera di Mister Giunti sarà impegnata in trasferta a Cremona per allungare a 12 la striscia di successi consecutivi in campionato e avvicinarsi ulteriormente all'obiettivo promozione. Tornano in campo per l'inizio dei rispettivi campionati U9, U10 (maschile e femminile), U11 (maschile e femminile) e U13 Femminile. Nella giornata di domenica, U16 e U15 ospitano il Brescia al Vismara, mentre l'U17, a Cagliari, cercherà di dimenticare la sconfitta nel Derby di settimana scorsa. L'U18, reduce da quattro successi consecutivi, è attesa a Roma contro i giallorossi per dare l'assalto al secondo posto, occupato dalla Sampdoria. Nel femminile, U17 e U15 impegnate rispettivamente contro Sedriano e Pro Sesto.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 8 FEBBRAIO

U9: 1° giornata, Ausonia-Milan, ore 14.00 - CS Paolo Borsellino, Peschiera Borromeo (MI).

U10: 1° giornata, Milan-Villa, ore 15.00 - CS Vismara (Milano).

U11: 1° giornata, Vigor Milano-Milan, ore 15.15 - Colver Sports Village (Milano).

U10 FEMMINILE: 1° giornata, Rozzano Calcio-Milan, ore 15.00 - CS Comunale Rozzano (MI).

U11 FEMMINILE: 1° giornata, Assago-Milan, ore 14.30 - Comunale via Roma (Assago).

PRIMAVERA: 5° giornata di ritorno, Cremonese-Milan, ore 14.30 - CS Arvedi (Cremona).

DOMENICA 9 FEBBRAIO

U13: 3° giornata di ritorno, Lecco-Milan, ore 17.00 - CS Parrocchiale, Costamasnaga (LC).

U14: 3° giornata di ritorno, Pergolettese-Milan, ore 10.00 - CS Comunale Bertonico.

U15: 5° giornata di ritorno, Milan-Brescia, ore 11.00 - CS Vismara (Milano).

U18: 6° giornata di ritorno, Roma-Milan, ore 11.00 - Stadio Tre Fontane (Roma).

U17: 5° giornata di ritorno, Cagliari-Milan, ore 15.00 - Comunale di Monastir (CA).

U16: 5° giornata di ritorno, Milan-Brescia, ore 15.00 - CS Vismara (Milano).

U17 FEMMINILE: 4° giornata di ritorno, Sedriano-Milan, ore 11.00 - CS Comunale Sedriano.

U15 FEMMINILE: 3° giornata di ritorno, Milan-Pro Sesto, ore 10.30 - CS Vismara (Milano).

U13 FEMMINILE: 1° giornata, Milan-Zivido, ore 10.30 - CS Vismara (Milano).