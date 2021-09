Settore giovanile: il programma del week-end

Weekend denso di appuntamenti per le formazioni giovanili rossonere. Si parte sabato alle 11.00 con la trasferta della Primavera di Federico Giunti sul campo dell'Atalanta. Una sfida difficile per i rossoneri, contro una squadra da sempre protagonista della categoria, ma che può servire da stimolo per cercare la prima vittoria in campionato. Sempre sabato, ma alle 15.00, ci sarà la terza di campionato a Monza per l'Under 17 di Christian Lantignotti, reduce dal pesante successo del Vismara ottenuto contro l'Atalanta.

Domenica, invece, sarà una giornata di tante prime volte: al mattino esordio stagionale per l'Under 16 di Ignazio Abate e l'Under 15 di Roberto Bertuzzo, contro i pari età del Vicenza al Vismara. Alle 15.00 la prima assoluta della Primavera Femminile di Davide Corti, impegnata a Genova contro la Sampdoria, mentre alle 15.30 gli Under 18 di Christian Terni saranno chiamati alla reazione dopo il ko della 1°giornata contro la Roma: in programma c'è Milan-SPAL.

Ecco nel dettaglio tutti gli incontri di questo fine settimana.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 25 SETTEMBRE

PRIMAVERA: 4° giornata, Atalanta-Milan, ore 11.00 - CS Bortolotti, Zingonia (Bergamo)

UNDER 17: 3° giornata, Monza-Milan, ore 15.00 - CS Monzello, Monza

DOMENICA 26 SETTEMBRE

UNDER 16: 1° giornata, Milan-Vicenza, ore 11.30 - CS Vismara

UNDER 15: 1° giornata, Milan-Vicenza, ore 11.30 - CS Vismara

PRIMAVERA FEMMINILE: 1° giornata, Sampdoria-Milan, ore 15.00 - CS Boero, Genova

UNDER 18: 2° giornata, Milan-SPAL, ore 15.30 - CS Vismara