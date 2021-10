Settore giovanile: il programma del week-end

Programma ridotto per le giovanili rossonere in questo fine settimana, anche a causa degli impegni delle nazionali maschili. Nuova trasferta per la Primavera Femminile di Mister Corti, che dopo le vittorie contro Juventus e Sampdoria, sarà di scena a Verona contro il Chievo per la terza giornata di campionato: una sfida da vincere per restare a punteggio pieno in classifica. Le altre squadre femminili impegnate saranno l'Under 17, l'Under 15 e l'Under 12.

Tre impegni per le maschili: l'Under 17 di Mister Lantignotti vuole proseguire l'ottimo inizio di stagione - 10 punti nelle prime 4 partite - con la trasferta sul campo del Vicenza. In campo anche l'Under 14 e l'Under 13, in entrambi i casi per la seconda giornata di campionato.

Ecco nel dettaglio tutti gli incontri di questo fine settimana.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 9 OTTOBRE

UNDER 13: 2° giornata, Milan-Pro Patria, ore 14.00 - CS Vismara

UNDER 15 FEMMINILE: 2° giornata, Minerva Milano-Milan, ore 16.30 - CS Dindelli, Milano

DOMENICA 10 OTTOBRE

UNDER 14: 2° giornata, Renate-Milan, ore 10.00 - Comunale Mario Riboldi, Renate (Monza)

UNDER 17: 5° giornata, Vicenza-Milan, ore 15.00 - Stadio Comunale Ceroni, Grisignano di Zocco (Vicenza)

PRIMAVERA FEMMINILE: 3° giornata, Chievo Verona-Milan, ore 15.00 - TBD

UNDER 17 FEMMINILE: 2° giornata, Milan-Airoldi, ore 17.30 - CS Vismara

UNDER 12 FEMMINILE: 2° giornata, Milan-Sarnico, ore 17.30 - CS Vismara