Settore giovanile, il programma del weekend

Anche il Milan Primavera, come la Prima squadra, giocherà in trasferta contro la Sampdoria. Sabato 12, alle 11.00, la 14° giornata sarà la prima gara ufficiale per Mister Giunti, dopo l'esordio in amichevole a Monza. Sarebbe fondamentale ripartire bene e ottenere i primi punti del 2019.

Nel weekend riprenderà il campionato anche per tutte le altre formazioni agonistiche rossonere: domenica gli U17 (in trasferta), gli U16 e gli U15 (al Vismara) affronteranno il Chievo dando il via al girone di ritorno. Un avversario da battere, anche se non sarà facile. Per il resto, per la maggior parte dell'attività di base, spazio a delle amichevoli.

IL PROGRAMMA UFFICIALE

SABATO 12 GENNAIO

MILAN PRIMAVERA: 14° giornata, Sampdoria-Milan, ore 11.00 - Comunale R. Garrone (Bogliasco)

DOMENICA 13 GENNAIO

U17: 1° giornata di ritorno, ChievoVerona-Milan, ore 15.00 - Bottagisio Sport Center (Verona)

U16: 1° giornata di ritorno, Milan-ChievoVerona, ore 15.00 - CS Vismara

U15: 1° giornata di ritorno, Milan-ChievoVerona, ore 11.00 - CS Vismara