Settore Giovanile: il programma del weekend

Nel fine settimana, con la Primavera e l'U18 ferme per la sosta nazionali, torneranno in campo le formazioni del settore giovanile rossonero. L'U17, reduce dal pareggio casalingo col Cittadella, sarà impegnata domenica nella sfida esterna a Cremona. Sempre domenica l'U16, dopo la grande vittoria di Cagliari, affronterà il Pordenone al Vismara. Stesso avversario per l'U15, pronta a confermare il secondo posto in classifica e a riscattarsi dalla sconfitta nell'ultima giornata. Al Vismara saranno di scena anche le formazioni U17 e U15 femminili.

IL PROGRAMMA COMPLETO DEL WEEKEND:

SABATO 16 NOVEMBRE

U13: 9° giornata, Cremonese-Milan, ore 16.00 – CS Giovanni Arvedi, Cremona

U12: 7° giornata, Rozzano Calcio-Milan, ore 13.30 – Campo Sportivo "Ponte Sesto", Rozzano (Milano)

U11: 7° giornata, Milan-Villa, ore 15.00 – CS Vismara

U10: 7° giornata, Milan-Rhodense, ore 15.00 – CS Vismara

U9: 7° giornata, Club Milano-Milan, ore 15.00 – CS San Paolino, Milano

U11 FEMMINILE: 7° giornata, Macallesi-Milan, ore 17.00 – CS Comunale, Milano

U10 FEMMINILE: 7° giornata, Arca-Milan, ore 15.00 – CS Emilio Colombo, Milano

DOMENICA 17 NOVEMBRE

U17: 10° giornata, Cremonese-Milan, ore 15.00 – CS Giovanni Arvedi, Cremona

U16: 11° giornata, Milan-Pordenone, ore 15.00 – CS Vismara

U15: 11° giornata, Milan-Pordenone, ore 13.00 – CS Vismara

U14: 9° giornata, Pro Patria-Milan, ore 10.30 – CS Giorgio Seratoni, Turbigo

U11: recupero 2° giornata, Milan-Pro Sesto, ore 15.00 – CS Vismara

U17 FEMMINILE: 10° giornata, Milan-Pro Sesto, ore 9.30 – CS Vismara

U15 FEMMINILE: 9° giornata, Milan-Rivanazzanese, ore 9.30 – CS Vismara

U13 FEMMINILE: 6° giornata, Milan-Savorelli, ore 9.30 – CS Vismara