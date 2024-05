Settore giovanile: il programma del weekend

Programma intenso e di livello per questo fine settimana, che produrrà tanti verdetti. Partiamo dalla Primavera di Mister Abate, che sabato al Viola Park affronta la Lazio alle 18.30 per conquistare un posto in Semifinale Scudetto. Appuntamento interessante anche per l'U18 di Terni, che nell'ultima di campionato contro il Genoa può ancora sperare di centrare la post-season. Quarti d'andata per l'Under 15 contro l'Hellas Verona, mentre prosegue la fase interregionale per U15 e U17 femminili.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND

SABATO 25 MAGGIO

UNDER 17 FEMMINILE: 7ª giornata (fase interregionale), Milan-Atalanta, ore 16.00 - PUMA House of Football

UNDER 15 FEMMINILE: 7ª giornata di ritorno (fase interregionale), Milan-Livorno, ore 16.00 - PUMA House of Football

PRIMAVERA: primo turno playoff, Lazio-Milan, ore 18.30 - Viola Park (Bagno a Ripoli, Firenze)

DOMENICA 26 MAGGIO

UNDER 18: 17ª giornata di ritorno, Milan-Genoa, ore 15.00 - PUMA House of Football

UNDER 15: Quarti di finale (andata), Hellas Verona-Milan, ore 15.00 - Sinergy Stadium, Verona